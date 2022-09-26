Tissot — качественные швейцарские часы по приятной цене

Удивительно, но чаще всего люди говорят, что им не хватает денег, хотя их они зарабатывают, но при этом не все жалуются на нехватку времени, хотя это как раз на сто процентов невосполнимый ресурс. Драгоценные минуты убегают, как песок сквозь пальцы, и повлиять на этот процесс мы не в силах — под него можно только лишь подстроиться, чтобы каждый час был проведен с максимальной пользой. А что же еще позволит нам успешно контролировать наше время, если не часы?!

Вы хотите поговорить об этом?

Каждый день может кардинально изменить нашу жизнь и сделать еще более нестабильной. В периоды перемен никому не помешает хоть немного постоянства и надежности. А что может быть более точным и надежным, чем швейцарские часы тиссот?! Бренд Tissot, существующий с 1853 года, доказал, что он в состоянии пережить войны и экономические кризисы, а его творения будут меняться только к лучшему. Эта компания никогда не устанет совершенствовать свои технологии, сотрудничать с другими брендами для достижения идеальных результатов и выпускать в мир революционные новинки. Купить Тиссот — это значит приобрести результат кропотливого труда, но за вполне адекватную цену.

Высокая точность и гарантия качества распространяется только на оригинальные модели Тиссот, приехавшие в Украину прямиком из Швейцарии. На обычном рынке вы такие не найдете, но зато они есть в магазине Vector D, который является официальным импортером часов этого бренда с 1996г.

Муки выбора

Самое сложное, с чем придется столкнуться будущим владельцам часов Тиссот, — это выбор модели. Какой вы параметр вы не задали, огромный ассортимент предполагает, что вам придется определяться между несколькими вариантами:

1. Механизм. Бренд выпускает кварцевые и механические часы, и решить сразу, какие же из них лучше, практически невозможно. У каждого варианта есть свои преимущества, а потому определиться с типом механизма лучше заранее. Кроме того, в ассортименте Вектор Д есть модели Tissot с механизмом, который работает на солнечной энергии, а также механические и кварцевые хронографы https://vector-d.ua/ua/tissot-tm.

2. Стиль. Классический или спортивный, дизайнерский или дайверский — выбирайте вариант, исходя из своего гардероба, увлечений, а также задач, которые должны решать ваши часы. Если вы собираетесь пройти с ними по горам, то спортивная модель с барометром и альтиметром подойдет больше, чем классическая с календарем и функцией мирового времени.

3. Форма корпуса. Здесь есть целых пять вариантов, и, опять-таки, все зависит только от вашего вкуса. Бочка или овал, круглые, квадратные или прямоугольные — смотрите, что будет лучше смотреться на вашем запястье.

Агентство Телевидения Новости