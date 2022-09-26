В Балаклеї знову є світло

Сьогодні Балаклія отримала електроенергію, далі до живлення під’єднуємо Ізюм!

Разом з електроенергією з’являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що дотичні до утворення системи життєзабезпечення наших громадян, – повідомили в ХОВА

Врешті, люди зможуть жити просто комфортно, забувши про необхідність розпалювання багаття для приготування їжі чи обігріву.Цей підхід до життя радше звичний для російських глибинок, а не українських міст.

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