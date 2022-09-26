У мерії Ізюма повідомили, відновлять водо- та електропостачання

Про це заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін повідомив у Фейсбуці.

«Світло в місті – чекати не менше тижня; газ – оптимістичні прогнози по приватному сектору. В місті вже працює «Нова пошта», поки мобільно. Буде електрика – буде вода, запрацюють банки, банкомати», – написав заступник мера.

Як додав Мацокін, Ізюм також чекає на мобільні бригади “Укрпошти” з видачі пенсій. Ліки можна отримати в центральній міській лікарні безкоштовно, за призначенням лікаря.

Також до роботи готові дві аптеки.

Агентство Телевидения Новости