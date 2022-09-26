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Знайденому в Ізюмі Сергію Сові президент надав звання Героя України (посмертно)

Знайденому в Ізюмі Сергію Сові президент надав звання Героя України (посмертно)

У процесі ексгумації на місці масового поховання в Ізюмі було знайдено тіло із синьо-жовтими браслетами на руці. Фото знівеченої руки військового, яке зробив український журналіст Юрій Ларін, облетіло світові ЗМІ та стало символом звірств росіян у Харківській області.

Пізніше стало відомо, що це тіло військового 93-ї механізованої бригади “Холодний Яр” Сергія Сови. Нікопольчанин служив у ЗСУ з 2014 року та загинув, захищаючи Ізюм від російських окупантів у квітні цього року.

Військовослужбовець вважався зниклим безвісти, доки його тіло не знайшли в Ізюмі під час ексгумації. Сергія впізнала його дружина. Тепер сім’я має можливість поховати Сергія з усіма почестями. Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно старшому солдатові Сергію Сові. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

Агентство Телевидения Новости

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