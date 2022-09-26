Пенсії деяким українцям збільшать на 660 гривень до кінця року

Незважаючи на війну, в Україні продовжують проводити індексацію пенсій. Це означає, що пенсійні громадян зростають згідно із затвердженим раніше графіком.

Інформаційний портал “На пенсії” уточнив, як змінюватимуться пенсії до 2023 року.

З 1 грудня в Україні перерахують пенсійні виплати багатьом громадянам. Мінімальна пенсія зросте з 2027 до 2094 гривень, а максимальні виплати будуть уже 20 930 гривень (зараз лише 20 270 гривень). Тобто максимальне підвищення становило 660 гривень. Пов’язано це з підвищенням рівня прожиткового мінімуму

Також з 1 грудня вищою стане пенсія у громадян віком від 70 років і тих, хто має необхідний страховий стаж (жінки 30 років, а чоловіки 35 років). Їхня мінімальна пенсія буде встановлена ​​на рівні 3000 гривень. Це означає, що ця категорія людей не зможе одержувати менше.

Для громадян, у яких страховий стаж менший від необхідного, їх мінімальні пенсії встановлять на рівні 2 500 гривень. Слід також нагадати, що точний розмір виплат залежатиме від індивідуальних факторів, наприклад розміру зарплати або страхового стажу.

Агентство Телевидения Новости