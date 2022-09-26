Як пережити зиму Україні та Європі. Відповідь Міненерго

Перемога на енергетичному фронті є однією з найважливіших складових перемоги у війні України проти Росії, написав міністр енергетики України Герман Галущенко за підсумками робочого візиту до Піттсбурга (США), де 21-23 вересня проходив перший Глобальний форум чистої енергетики.

«Саме від продажу енергоносіїв (у тому числі до Європи) росія отримує кошти для ракет, танків та важкої артилерії, якою вона знищує українські міста та вбиває наших громадян. За півроку війни, з 24 лютого по 24 серпня 2022 року, доходи від експорту росією енергоресурсів становили $158 млрд. Для порівняння – військовий бюджет Росії на 2021 рік становив близько $66 млрд», – написав він.

За словами міністра, рф не соромиться жодних коштів, щоб зберегти свій геополітичний вплив. «Тому єдність та солідарність усіх європейських країн зараз – це можливість гідно пережити цю важку зиму, попри всі енергетичні маніпуляції росії. Буде складно, ніхто цього не приховує, адже росія тримала десятиліттями Європу на голці дешевих енергоносіїв. Саме зараз – настав час припинити це», — упевнений міністр.

Агентство Телевидения Новости