Щонаменьше 7 загиблих у Первомайську

26 вересня ворог обстріляв 2 населені пункти у Первомайській і Куп’янській громадах.

Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також попередньо з важкої артилерії

.У м. Куп’янську в наслідок влучання цих боєприпасів загорілась будівля церковної школи та крамниця на загальній площі 500 кв.м. Одна людина отримала поранення. 2 оперативних відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на гасіння пожежі об 11:10. Вже об 11:55 вогнеборцям вдалось локалізувати вогонь і врятувати будівлю Свято-Миколаївського храму. Остаточна ліквідація відбулась о 16:30.

В результаті удару по приватному сектору м. Первомайського, який стався близько 13:30, є загиблі люди, серед яких 15-річна дитина. Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі. Рятувальники 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу о 17:36.

Агентство Телевидения Новости