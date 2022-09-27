У Дворічній через обстріл загинув водій “швидкої”

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці.

Сьогодні вранці у Дворічній під час обстрілу загинув водій Центру екстреної медичної допомоги, чоловік просто йшов на роботу, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

У Вовчанську через обстріли горів гаражний кооператив та приміщення м’ясокомбінату. Без постраждалих.

У Харківському районі внаслідок обстрілу горів дачний будинок.

Триває розмінування території Харківщини. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 906 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює позиції наших військових та прилеглі населені пункти. ЗСУ своїм вогнем завдають ворогу відчутних втрат.

Агентство Телевидения Новости