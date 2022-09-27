П’ятеро поранених за добу на Куп’янщині

У Куп’янську внаслідок обстрілів горіли церковна школа, господарча споруда та крамниця.

26 вересня ворог обстріляв 2 населені пункти у Первомайській і Куп’янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також попередньо з важкої артилерії.

У м. Куп’янську в наслідок влучання цих боєприпасів загорілась будівля церковної школи та крамниця на загальній площі 500 кв.м. Одна людина отримала поранення. 2 оперативних відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на гасіння пожежі об 11:10. Вже об 11:55 вогнеборцям вдалось локалізувати вогонь і врятувати будівлю Свято-Миколаївського храму.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями від ворожих обстрілів госпіталізовано 5 людей. Усі вони мешканці Куп’янського району.

Агентство Телевидения Новости