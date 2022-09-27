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Через удар “Іскандеру” у Первомайську загинуло 8 людей

Через удар “Іскандеру” у Первомайську загинуло 8 людей

У Первомайському росіяни напередодні вдень ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, горіли автомобілі.

На місці знайшли уламки «Іскандеру».

Остаточна ліквідація відбулась о 16:30.В результаті удару по приватному сектору м. Первомайського, який стався близько 13:30, є загиблі люди, серед яких 15-річна дитина. Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі. Рятувальники 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу о 17:36. Проводились пошуково-рятувальні роботи.

Росіяни забрали життя 15-річної дитини, за даними Управління ДСНС під завалами знайшли 7 загиблих людей.

Агентство Телевидения Новости

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