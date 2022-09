В ISW пояснили, чому Кремль поспішає з анексією захоплених українських територій

Кремль поспішає з анексією окупованих територій України, щоб забезпечити примусовий призив українців на війну. Москва може оголосити її до або невдовзі після 1 жовтня.

Якщо це станеться, президент РФ Володимир Путін, ймовірно, накаже міністерству оборони Росії включити українців на окупованих територіях до російського призовного циклу. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW), оприлюдненому 27 вересня.

Як зазначають аналітики, однією з причин мобілізації та анексії є розширення примусової мобілізації на українців, хоча вони не відповідають оголошеним Кремлем критеріям.

Так після анексії як “російські” громадяни українські чоловіки віком від 18 до 27 років на окупованих територіях отримають “право” на військову службу.

Агентство Телевидения Новости