На Харківщині знову набирає обертів COVІD: серед захворілих – немовля

Двомісячна дитина захворіла на СOVID двомісячна дитина. Про це повідомляю Валківська громада

Всього в ОТГ 55 підтверджених випадків коронавірусу у громаді, 19 – діти до 7 років. Вони були зареєстровані з 1 по 23 вересня.

Про це повідомила на засіданні комісії ТЕБ та НС Світлана Холод, завідувач Валківського районного лабораторного відділення Нововодолазької міськміжрайонної філії ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України».

За її інформацією, вже зафіксовані випадки захворювання у Валках, смт.Ков’яги, смт. Старий Мерчик, в селах Сніжків, Баранове, Високопілля, Костів, Катричівка, Благодатне, Огульці, Перекіп, Заміське, Сидоренкове, Мельникове.

За словами очільниці лабораторного відділення, до груп ризику відносяться місця тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, що пояснюється високими процесами міграції. Тому, з огляду на складність ситуації та недопущення поширенню хвороб на території громади населенню з профілактичною метою необхідно дотримуватись правил особистого захисту, особливо в закритих приміщеннях, на торгівельних площадках, в аптечних пунктах, при зверненні за допомогою до медичних закладів, при поїздці в загальному транспорті. Також важливо враховувати дистанціювання, використовувати маски та респіратори, антисептики. В умовах воєнного часу епідемічна ситуація загалом в Харківській області характеризується як нестійка, а з настанням сезонного зростання захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, створюються реальні передумови виникнення росту захворюваності на COVID -19.

За добу на Харківщині зарєєстровано 198 нових випадків, 2277 людей перебувають у лікарнях, три людини померло.

В Україні за період з 19.09 по 25.09 в Україні:

зафіксовано 44 137 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5882, медпрацівників – 1030);

госпіталізовано – 6 667 осіб,летальних випадків – 161,одужало – 23 591 особи.

Агентство Телевидения Новости