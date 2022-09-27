Новини рф-могилізації: в армію проводжають афішею “Мертві душі”, й продають свічки від військоматів

З фасаду московського театру Романа Віктюка, в якому розмістили тимчасовий призовний пункт, зняли банер вистави “Мертві душі”

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Подруга одного із призовників розповіла, що банер привернув увагу мобілізованих та їхніх родичів і всі почали його фотографувати.

“Сьогодні до Театру Романа Віктюка на вулиці Строминка було відправлено призовників з військкомату для подальшого відправлення до Наро-Фомінська. Ось із такою афішею на стіні театру ми проводжали наших хлопців. Усі почали це фотографувати”, – сказала вона.

Крім Театру Віктюка, тимчасові пункти мобілізації у столиці відкрили у Музеї Москви, Музеї Героїв Росії та Радянського Союзу.

Крім цього, в рунеті все популярнішими стають шахраї, які продають обереги від мобілізації. Зокрема, В росії у Тюмені езотерики вирішили підзаробити на наївних росіянах, які хочуть уникнути мобілізації, та почали продавати чарівні свічки. Вони мають знищити пам’ять військкомату про особу, яка підлягає призову.

Про це повідомляють російські ЗМІ. На сайті тюменського магазину розмістили оголошення про продаж магічної свічки, яка змусить військкомат забути про призовника, пише портал Патріот Донбасу. Вартість свічки 750 руб

Свічка “Забудь мене військкомат”. Заморожує стосунки з військкоматом. Працівники військкомату просто забудуть про вас, свічка закриває від військкомату. Ця свічка постійно притягує у життя щасливий збіг обставин та потрібні ситуації. Свічка дозволяє жити комфортно без призову на службу військкоматом, так справа загубиться, — йдеться у дописі.

Але більшість росіян все ж такі не довіряють магам, а намагаються втекти. ромадяни РФ влаштували на кордоні з Грузією величезні черги. Тисячі машин стоять одна за одною й майже не рухаються. Чекати доводиться по кілька діб. Фільтрувати їх та утримати чоловіків на території рф прибули російькі військові.

Чоловіки тікають в Середню Азію, хто може – Європу, але частина країн таких як Польща та країни Балтії не пускають уклоністів.

Агентство Телевидения Новости