Харківський бабак-віщун Тимко пережив окупацію

Під час вересневого контрнаступу Збройних Сил України з-під окупації було звільнене село Нестерівка, де живе бабак-віщун Тимко.

У Харківському університеті імені Каразіна розповіли, що тварина вижила, пише «Суспільне».

«Всі наші бабаки живі й здорові. Все гаразд. Доглядали пильно. Вони отримували все необхідне», — розповів завідувач лабораторії «Східні степи» біологічного факультету ХНУ Володимир Грубник.

В окупації з бабаками були двоє наглядачів, працівники лабораторії. Бабаки упродовж усього цього часу жили у клітках і не голодували, торік восени їм закупили близько тонни корму.

«У Тимка все гаразд, він вже готується відпочивати», — розповів Грубник.

Він сподівається, що у лютому бабак зробить «передбачення» весни на біостанції, як і кожну зиму до повномасштабного російського вторгнення.

Раніше бабак Тимко навіщував, що цього року весна в Україну прийде за розкладом, але погода буде нестабільною.

Агентство Телевидения Новости