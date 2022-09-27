Оголошення про анексію українських територій не скасує невдоволення мобілізацією в Росії – британська розвідка

Оголошенням про “приєднання” окупованих частин України внаслідок “референдуму” Кремль сподівається підняти патріотичний дух у Росії. Про це 27 вересня у Twitter повідомило міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.Незаконне голосування, організоване у захоплених частинах Донецької, Запорізької, Луганської й Херсонської областей, мають завершити 27 вересня. Оголосити про входження цих територій до РФ президент РФ Володимир Путін планує, виступаючи перед парламентом 30 вересня, прогнозує розвідка Великобританії.

“Російське керівництво майже напевно сподівається, що будь-яке оголошення про анексію розглядатимуть як виправдання “спеціальної військової операції” і воно консолідує патріотичну підтримку конфлікту”, – ідеться у повідомленні.

Однак, на думку британських військовослужбовців, це прагнення буде підірвано зростанням внутрішньої поінформованості населення про нещодавні невдачі армії окупантів на полі бою і значним занепокоєнням громадян РФ щодо часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня.

Агентство Телевидения Новости