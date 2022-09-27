Звільнено Куп’янск-Вузлового

“Сьогодні гарний день. Куп’янськ-Вузловий повністю звільнений. Чекайте на три трофейні Т-90А, пару підбитих Т-80БВ, БМП-3, БТР-82А”, – написав він.

Українські захисники також виклали фотографію воїнів ЗСУ біля стели з написом “Купянск” російського штабу – ще пофарбованій у кольори країни-окупанта, але вже з українським гербом, хоч і намальованим.

Зазначимо, десантники 80 ОДШБр, які беруть участь у звільненні Харківської області, раніше повідомили про взяття важливого опорного пункту ворога

Куп’янськ-Вузловий є великою залізничню станцію, які грала значну роль у логістиці російської групіровки на Донбасі. Тепер шляхи постачання обрізані. Його не звільнили разом з самим містом Куп’янском, адже він знаходиться на лівому березі Осколу

Генштаб підтвердив деокупацію Куп’янська-Вузлового, заявив, то російські війська обстрілювали низку населених пунктів на Слобожанському напрямі. Серед них — три передмістя Куп’янська на лівому березі річки Оскол: села Кучерівка, Петропавлівка та Куп’янськ-Вузловий.

Агентство Телевидения Новости