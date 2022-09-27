СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності депутатці від «ОПЗЖ»

Правоохоронці встановили, що 49- річна жінка пішла на співпрацю з ворогом та добровільно зайняла посаду, пов’язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території.

За даними слідства, у липні ворожа пособниця погодилась на «кадрову пропозицію» окупантів і обійняла посаду «виконуючої обов’язки голови Дворічанського територіального управління військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Наразі зловмисниці повідомили про підозру за ч.5 ст.111-1 ( колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

За вказаний злочин їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.Викриття проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости