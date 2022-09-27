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В Ізюмі виявили покинути шпиталь рашистів

В Ізюмі виявили покинути шпиталь рашистів

Поліцейські-криміналісти Київщини продовжують відпрацювання у звільнених населених пунктах Харківської області

Про це повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина” з покликанням на спільноту “Поліція Київської області” у Facebook.

Під час огляду деокупованої території криміналісти виявили школу, в якій знаходився командний пункт російських віськових та імпровізований солдатський пункт з медичної допомоги армії рф. У публікації йдеться:

У спортивному залі, де раніше діти займалися фізичною культурою, ворожі війська облаштували польовий шпиталь, де залишили гори шприців і медикаментів.

Агентство Телевидения Новости

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