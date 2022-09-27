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Росія готується створити новий округ з окупованих територій України: хто може його очолити

Росія готується створити новий округ з окупованих територій України: хто може його очолити

Влада Росії розглядає можливість створити новий федеральний округ – Кримський. До його складу увійдуть тимчасово окупований Кримський півострів, а також частково окуповані Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області.

За повідомленням російського видання “Відомості” очолити новий округ може колишній гендиректор “Роскосмосу” Дмитро Рогозін. Рішення щодо Рогозіна ухвалять найближчим часом і воно з великою ймовірністю буде позитивним.

“Там великий фронт робіт, тож це цілком можливо. З огляду на те, що його досі не призначили на посаду, є ймовірність, що йому знайдуть роботу там”, – повідомило джерело видання.

Агентство Телевидения Новости

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