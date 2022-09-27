У Харкові пришвидшено готуються до запуску тепла

Комунальні служби посилили інтенсивність виконання відновлювальних робіт у житловому фонді міста Харкова.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, цьому сприяє «тимчасове затишшя». Так, протягом кількох днів обстрілів по місту зафіксовано не було.

«Протягом кількох днів у Харкові тихо. Зараз працюємо ще інтенсивніше, щоб підготувати місто до опалювального сезону. Користуючись тимчасовим затишшям, вставляємо вікна, закриваємо контури», – повідомив Ігор Терехов.

Нагадаємо, запускати тепло у будинки харків’ян планують почати 15 жовтня.

Агентство Телевидения Новости