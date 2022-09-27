В трьох селищах під Харковом вже виплатили разову допомогу по 1200 гривень

Руські Тишки, Черкаські Тишки та Липці: мешканці цих звільнених населених пунктів отримали разову грошову допомогу по 1200 гривень.

Як повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації, вже близько 2 тисяч жителів Харківщини отримали допомогу в межах пілотного проєкту, який спільно реалізується командами Мінреінтеграції, Товариства Червоного Хреста в Україні й Укрпошти.

За словами керівника Харківської дирекції «Укрпошти» Юрія Савченка, ці виплати також продовжують видавати людям й у інших звільнених населених пунктах.

Списки людей, які отримують допомогу формує керівництво громад. Після цього дані надходять до Товариства Червоного Хреста в Україні й Укрпошти, яка здійснює разову грошову виплату.

Як повідомили в Мінреінтеграції, всього планується виплатити допомогу майже 200 тисячам осіб. У разі потреби Міжнародний Комітет Червоного Хреста й інші партнери Товариства Червоного Хреста України обіцяють забезпечити необхідний обсяг додаткового фінансування.

Агентство Телевидения Новости