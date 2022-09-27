Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:23
Просмотров: 67

В Ізюмі демонтували пошкоджену обстрілами телевежу

26 вересня на деокупованих територіях Харківщини рятувальники ДСНС у складі трьох зведених загонів продовжили ліквідацію наслідків окупації.

В Ізюмі демонтували телекомунікаційну вежа, яка була в аварійному стані та загрожували руйнацією. Також у місті проводились роботи з розбору завалів на 4-й школі та демонтажу зруйнованих елементів цієї будівлі. За допомогою пересувної електростанції забезпечувалось електроживлення свердловини для подачі води. Також проводились роботи з розбору завалів 3-го та 2-го поверхів 12-го ліцею. Розчищалась його територія від будівельного сміття, виконано демонтаж 21 залізобетонної плити перекриття.

У Балаклії за допомогою важкої інженерної техніки розчищались залишки зруйнованих будівельних конструкцій на каналізаційній насосній станції та котельні. Працювала дизельна електростанція потужністю 600 кВт. 300 мешканців 6 багатоповерхівок отримали електроенергію.

Психологи ДСНС надали психологічну підтримку 97 особам.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 