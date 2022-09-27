Перший пішов: на Харківщині здався в полон мобілізований з росії

Бійці 92ї ОМБр взяли в полон мобілізованого з росії, який потрапив до армії лише п’ять днів тому у Ростовській області.

Про те, як пройшли три дні служби, військовослужбовець рф Олексій Пашков розповів у відео, опублікованому радником голови МВС Антоном Геращенком.

«Я військовослужбовець російської армії Пашков Олексій Володимирович, військова частина 23626. Призваний за контрактом. Не ходіть в Україну. Не слухайте цю пропаганду військкомату. Тут дуже багато вбитих та поранених. Зі мною поводяться добре. Тут насправді живуть звичайні, нормальні люди. Якщо не хочете помирати, то не ходіть сюди, не слухайте нікого», ділиться враженнями рашист.

«Бійці 92-ї бригади взяли в полон переляканого, замерзлого «мобіка» у лісі під Куп’янськом. Він дезертував зі своєї військової частини та намагався повернутися до рф, але заблукав», – написав Геращенко.

Агентство Телевидения Новости