На Ізюмському напрямку потрапили в полон 15 окупантів (відео)

Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку, військовослужбовці Національної гвардії України взяли в полон 15 військових рф, серед яких 2 майори, повідомляє пресслужба НГУ.

Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних Сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів.

Військовослужбовці Нацгвардії беруть участь у відсічі збройної агресії на всіх рубежах і напрямках, де ведуться бойові дії по захисту України від ворога.

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