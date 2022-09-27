Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:24
Просмотров: 96

Бруд, боєприпаси, порожні пляшки – що залишили після себе окупанти в школі на Харківщині

Бруд, боєприпаси, порожні пляшки – що залишили після себе окупанти в школі на Харківщині

У сільській школі на Харківщині під час окупації проживала російська армія: прокурори фіксують, на що перетворився освітній заклад після окупантів.

Освітній заклад окупанти перетворили на смітник та центр розміщення зброї. Серед побаченого – бруд, боєприпаси, залишки російських пайків та пляшки з-під алкоголю.

У кабінеті хімії на дошці залишився напис «22.02.2022».

Прокурорами Харківської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) проведено огляд однієї зі шкіл Чугуївського району.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 