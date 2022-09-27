Бруд, боєприпаси, порожні пляшки – що залишили після себе окупанти в школі на Харківщині

У сільській школі на Харківщині під час окупації проживала російська армія: прокурори фіксують, на що перетворився освітній заклад після окупантів.

Освітній заклад окупанти перетворили на смітник та центр розміщення зброї. Серед побаченого – бруд, боєприпаси, залишки російських пайків та пляшки з-під алкоголю.

У кабінеті хімії на дошці залишився напис «22.02.2022».

Прокурорами Харківської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) проведено огляд однієї зі шкіл Чугуївського району.

Агентство Телевидения Новости