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Бруд, боєприпаси, порожні пляшки – що залишили після себе окупанти в школі на Харківщині
У сільській школі на Харківщині під час окупації проживала російська армія: прокурори фіксують, на що перетворився освітній заклад після окупантів.
Освітній заклад окупанти перетворили на смітник та центр розміщення зброї. Серед побаченого – бруд, боєприпаси, залишки російських пайків та пляшки з-під алкоголю.
У кабінеті хімії на дошці залишився напис «22.02.2022».
Прокурорами Харківської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) проведено огляд однієї зі шкіл Чугуївського району.