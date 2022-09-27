Протягом доби окупанти обстрілювали 5 прикордонних населених пунктів на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 27 вересня. 216 доба війни.

За добу противник завдав 2 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах.

Від ворожого вогневого ураження постраждали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Миколаїв, Очаків, Авдіївка, Красногорівка, Полтавка та Мар’їнка.

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Уди, Вовчанськ, Гоптівка та Стрілеча.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Первомайське та Кам’янка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Підтверджено ураження 7 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 3 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 1 літак Су-25 та 5 БпЛА різного типу.

Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, до 15 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції протиповітряної оборони та 3 склади з боєприпасами. Втрати уточнюються.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости