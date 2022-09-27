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В щойно звільненому селищі Піски-Радьківські окупанти «забули» трупи своїх загиблих

В щойно звільненому селищі Піски-Радьківські окупанти «забули» трупи своїх загиблих

Слідчі після звільнення села Піски-Радьківські від окупантів виявили 11 трупів військовослужбовців рф. Трупи знаходились на узбіччях центральних доріг, повідомив гачальник слідчого управління ГУНП Харківської області Сергій Болвінов.

Також, в житловому будинку знаходився «штаб» рашистів, де були документи та особисті речі.

Слідчими вилучено всю слідову інформацію. З трупів буде відібрано ДНК та направлено до обмінного фонду росіян.

Агентство Телевидения Новости

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