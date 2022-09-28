Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 90

Помер ректор Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Василь Тацій

Помер ректор Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Василь Тацій

Про смерть ректора Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Василя Тація повідомив мер Харкова Ігор Терехов:

«Сьогодні вночі пішла з життя людина, значущість якої для Харкова та України важко переоцінити. Один із людей, які написали Конституцію нашої країни. Один із творців Харківської юридичної школи, відомої не лише в Україні, а й за її межами. Людина, яка багато років була членом виконкому Харківської міської ради. Людина, на думку якої дослухалися Президенти України та прем’єр-міністри. Людина, якої особисто мені не вистачатиме – Василь Якович Тацій.

Найближчими днями ми зробимо все, щоби гідно проводити його в останній шлях», написав Терехов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 