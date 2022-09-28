Помер ректор Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Василь Тацій

Про смерть ректора Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Василя Тація повідомив мер Харкова Ігор Терехов:

«Сьогодні вночі пішла з життя людина, значущість якої для Харкова та України важко переоцінити. Один із людей, які написали Конституцію нашої країни. Один із творців Харківської юридичної школи, відомої не лише в Україні, а й за її межами. Людина, яка багато років була членом виконкому Харківської міської ради. Людина, на думку якої дослухалися Президенти України та прем’єр-міністри. Людина, якої особисто мені не вистачатиме – Василь Якович Тацій.

Найближчими днями ми зробимо все, щоби гідно проводити його в останній шлях», написав Терехов.

Агентство Телевидения Новости