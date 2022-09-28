16 річна дівчина отримала поранення в Богодухівському районі: стан важкий

Минулої ночі близько 21:00 ворог обстріляв Холодногірський район Харкова: попередньо, ракетами ЗРК С-300. Пошкоджені об’єкти інфраструктури. Попередньо, без постраждалих, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби ворог продовжував терор мирного населення Куп’янського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів області. Найбільше потерпають від обстрілів населені пункти Куп’янського району.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі з пораненням госпіталізовані 5 людей. В Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як важкий.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 1547 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Наші захисники звільняють Харківщину від окупантів. Вчора Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення міста Куп’янськ-Вузловий.

Агентство Телевидения Новости