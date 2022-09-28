Бійці підрозділу «АЗОВ Харків» показали, що залишилося від техніки окупантів на Харківщині

Все, що залишилося від ворожої техніки під час контрнаступу на Харківщині з 6 по 11 вересня.

Силами СпД ССО АЗОВ Харків за допомогою мінометів, РПГ та протитанкових мін під час контрнаступу у населених пунктах Варварівка, Тернова, Ізбицьке та Стариця загалом було знищено:

БМП2 3 одиниці;

БМП3 2 одиниці;

танк Т-80 УВБМ 2 одиниці.

Окрім того, затрофеїна ворожа БМП2 та командирська розвідувальна МТЛБ.

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