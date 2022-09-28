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Бійці підрозділу «АЗОВ Харків» показали, що залишилося від техніки окупантів на Харківщині

Бійці підрозділу «АЗОВ Харків» показали, що залишилося від техніки окупантів на Харківщині

Все, що залишилося від ворожої техніки під час контрнаступу на Харківщині з 6 по 11 вересня.

Силами СпД ССО АЗОВ Харків за допомогою мінометів, РПГ та протитанкових мін під час контрнаступу у населених пунктах Варварівка, Тернова, Ізбицьке та Стариця загалом було знищено:

БМП2  3 одиниці;

БМП3  2 одиниці;

танк Т-80 УВБМ  2 одиниці.

Окрім того, затрофеїна ворожа БМП2 та командирська розвідувальна МТЛБ.

Агентство Телевидения Новости

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