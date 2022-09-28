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Холодногірський район обстрілювали ракетами С-300 з боку Бєлгорода

Холодногірський район обстрілювали ракетами С-300 з боку Бєлгорода

За даними слідства, 27 вересня близько 21 години російські військові завдали ракетний удар по Холодногірському району Харкова. Ракети влучили в електричний трансформатор та у будівлю виробничого підприємства, що призвело до їх пошкодження.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області рф. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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