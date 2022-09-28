Понад 170 км доріг Харківської області очищено від наслідків бойових дій

Протягом 27 вересня н дорогах Харківської області працювали 37 одиниць спецтехніки та 95 робітників.

Фахівці Служби автомобільних доріг області прибирали зруйноване покриття. З доріг прибирали сторонні предмети та вивозили залишки знищенної техніки.

Там, де все вже очищено, проводять ремонтні роботи – лагодять пошкоджене металеве бар’єрне огородження.

Поруч з Харковом спеціалісти працюють, щоб можна було швидко і безпечно доїхати до Шестакового і Старого Салтова.

«Робимо все для того, щоб покращити логістику в регіоні. Так люди зможуть швидше отримувати необхідну допомогу. Наша мета – якнайшвидше відновити безпеку та нормальне життя для мешканців деокупованих населених пунктів», наголосили в ХОВА.

Агентство Телевидения Новости