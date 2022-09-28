Щоб працювати на деокупованих територіях, волонтерам треба отримати перепустку в координаційному центрі ХОВА

На Харківщині запрацював Єдиний координаційний гуманітарний центр, націлений на роботу за напрямками евакуації та гуманітарної допомоги, зокрема, на деокупованих територіях.

Як повідомили в ХОВА, єдиний координаційний гуманітарний центр створено за дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова.

«Наразі для того, щоб потрапити і здійснювати волонтерську діяльність на деокупованій території, потрібно отримати перепустку в нашому координаційному центрі. Необхідно написати заяву, в якій зазначити вид гуманітарного процесу, що буде здійснюватися тією чи іншою волонтерською організацією», розповіли в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА.

Заповнити інтернет-форму для отримання перепустки на деокуповані території можна за посиланням.

Також можете надати інформацію щодо діяльності благодійного фонду чи громадської організації, заповнивши онлайн-форму, що допоможе здійснити більш широкий аналіз вашого ресурсу.

Агентство Телевидения Новости