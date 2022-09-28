Цього року в Україні очікують на циркуляцію чотирьох штамів грипу – ЦГЗ

В Україні протягом минулого сезону зареєстровано 5,9 мільйона випадків захворювань на грип та ГРВІ (включно з COVID-19). По медичну допомогу щодо захворювання на респіраторну групу інфекцій звернулося 15,5 % населення країни.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на Центр громадського здоровʼя.

Із 24 лютого 2022 року фіксували різке зниження інтенсивних та екстенсивних показників, що зумовлено як закономірностями епідемічного процесу, так і початком широкомасштабної війни росії на території України.

Ця війна призвела до перебоїв в отриманні в повному обсязі інформації про захворюваність населення на грип і ГРВІ та проведення об’єктивного аналізу. Зниження статистичних показників спостерігалося на територіях більшості адміністративних регіонів країни.

У сезоні 2022-2023 років передбачається одночасна циркуляція вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2, що й визначатиме активність епідемічного процесу.

Через постійні антигенні зміни вірусу грипу ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації щодо складу вакцини.

Так, для профілактики грипу в наступному сезоні запропоновано чотиривалентні вакцини проти вірусів грипу, які, ймовірно, циркулюватимуть на території України:

вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

«Найкращою профілактикою грипу та COVID-19 (належить до категорії ГРВІ) є вакцинація. Обидва щеплення належать до рекомендованих», – зазначають у ЦГЗ.

Там наголошують, що лікувати вірусні захворювання антибіотиками – хибне до затверджених протоколів лікування.

Агентство Телевидения Новости