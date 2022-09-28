Посольство США у москві закликає своїх громадян негайно покинути рф

Посольство США в Росії закликає своїх громадян негайно залишити територію РФ.

«Громадянам США не слід їздити до Росії, а тим, хто проживає або подорожує в Росії, слід негайно покинути Росію, поки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок», – повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.

В посольстві зазначили, що 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію своїх громадян до збройних сил для підтримки свого вторгнення в Україну.

Також дипломати додали, що Росія може відмовитися визнавати громадянство США в осіб з подвійним громадянством, позбавити їх доступу до консульської допомоги США, перешкодити їхньому виїздзу та призвати на військову службу.

«Варіанти комерційних рейсів наразі вкрай обмежені та часто недоступні за короткий термін. Наземні маршрути на автомобілях і автобусах ще відкриті. Якщо ви хочете покинути Росію, вам слід якомога швидше зробити це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включно з варіантами транспортування, можуть раптово стати ще більш обмеженими», – наголосили в посольстві.

Агентство Телевидения Новости