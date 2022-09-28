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Монтаж газових систем до зими прискорено

Монтаж газових систем до зими прискорено

Завдяки успішним контрнаступальним діям ЗСУ та розмінуванню територій фахівці АТ «Харківміськгаз» та АТ «Харківгаз» нарощують темпи робіт.

Як повідомили в АТ «Харківміськгаз», на деокупованих територіях області та в районах Харкова, які поступово виходять з-під лінії ворожого вогню, газовики замінюють кілометри знищених підземних та наземних газопроводів, подекуди прокладають їх з нуля або роблять перемонтаж газових систем. Газогони ремонтують в Ізюмському, Чугуївському, Харківському, Богодухівському районах області та в усіх районах міста Харкова, в т.ч. в центрі, мікрорайонах Північна Салтівка та П’ятихатки.«Російські загарбники залишили по собі буквально руїни, і головна мета – зробити все можливе для відновлення критичної газової інфраструктури, підготувати Харківщину до зими. Дякуємо клієнтам, які в такий важкий момент знаходять можливість сплачувати за послугу з доставки природного газу. Усі ці кошти спрямовуються на якнайшвидше відновлення газових мереж», – зазначили у компанії.

Агентство Телевидения Новости

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