Монтаж газових систем до зими прискорено

Завдяки успішним контрнаступальним діям ЗСУ та розмінуванню територій фахівці АТ «Харківміськгаз» та АТ «Харківгаз» нарощують темпи робіт.

Як повідомили в АТ «Харківміськгаз», на деокупованих територіях області та в районах Харкова, які поступово виходять з-під лінії ворожого вогню, газовики замінюють кілометри знищених підземних та наземних газопроводів, подекуди прокладають їх з нуля або роблять перемонтаж газових систем. Газогони ремонтують в Ізюмському, Чугуївському, Харківському, Богодухівському районах області та в усіх районах міста Харкова, в т.ч. в центрі, мікрорайонах Північна Салтівка та П’ятихатки.«Російські загарбники залишили по собі буквально руїни, і головна мета – зробити все можливе для відновлення критичної газової інфраструктури, підготувати Харківщину до зими. Дякуємо клієнтам, які в такий важкий момент знаходять можливість сплачувати за послугу з доставки природного газу. Усі ці кошти спрямовуються на якнайшвидше відновлення газових мереж», – зазначили у компанії.

Агентство Телевидения Новости