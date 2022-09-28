Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизів на пальне, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Як свідчать дані з картки цього законопроекту №7668-д, його було повернуто з підписом Президента 28 вересня.

Як повідомлялося, згідно з положеннями законопроекту повертаються акцизи обсягом:

бензин 100 євро/1000 літрівдизель 100 євро/1000 літрівбіопаливо 100 євро/1000 літрівгаз 52 євро/1000 літрів

ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0 євро/1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.

Доповнення

Уряд раніше вніс у ВР законопроект №7668 щодо змін ставок акцизного податку, яким передбачено замість нульової ставки акцизу встановити акциз в розмірі 100 євро за 1000 літрів для всіх видів палива. Однак, 30 серпня урядовий законопроект у ВР заслухали та зняли з розгляду, натомість, ухвалили депутатську версію – №7668-д.

Ним повертається акциз на пальне, що скасували у березні.

У Мінекономіки вказували, що акциз повертають частково, і не очікували здорожчання пального.

Агентство Телевидения Новости