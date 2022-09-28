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ЗСУ вже до кінця року зможуть відтіснити російську армію на позиції 24 лютого, – Ходжес
Про це колишній командувач армії США у Європі розповів в інтерв’ю виданню LRT.
“Сподіваюся, що до кінця цього року українські війська відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть в Криму”, зазначив генерал.
Ходжес також зазначив, що оголошена президентом росії мобілізація свідчить про те, що диктатор володимир путін знаходиться у відчаї.
Генерал вважає, що це не дасть очікуваних результатів найближчим часом, оскільки потрібен час, щоб підготувати набраних до війська громадян.
Окрім того, Ходжес сумнівається, що росіянам вдасться мобілізувати 300 тисяч чоловіків.