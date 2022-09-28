ЗСУ вже до кінця року зможуть відтіснити російську армію на позиції 24 лютого, – Ходжес

Про це колишній командувач армії США у Європі розповів в інтерв’ю виданню LRT.

“Сподіваюся, що до кінця цього року українські війська відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть в Криму”, зазначив генерал.

Ходжес також зазначив, що оголошена президентом росії мобілізація свідчить про те, що диктатор володимир путін знаходиться у відчаї.

Генерал вважає, що це не дасть очікуваних результатів найближчим часом, оскільки потрібен час, щоб підготувати набраних до війська громадян.

Окрім того, Ходжес сумнівається, що росіянам вдасться мобілізувати 300 тисяч чоловіків.

Агентство Телевидения Новости