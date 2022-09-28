На звільнених територіях не вистачає хірургів та ендокринологів

На деокупованих територіях Харківської області залишилися 30-40% медичних працівників. Там гостро не вистачає хірургів та ендокринологів.

Про це на брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Харківської обласної військової адміністрації Максим Хаустов, передає «Укрінформ».

«Зараз на деокупованих територіях приблизно 30-40% населення залишилося. По лікарнях так само — залишається приблизно 30-40% медичного персоналу», — зазначив він.

Каже, що влада намагається розвʼязати проблему з браком фахівців, зокрема ендокринологів, анестезіологів, хірургів, є питання і щодо стоматологів.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав, що на деокупованих територіях Харківщини треба якнайшвидше відновити повноцінну роботу системи охорони здоров’я.

Першочергові кроки сьогодні обговорювали на нараді за участі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, представників медичних установ та міжнародних партнерів: ЮНІСЕФ, «Червоний Хрест», організація «Сумка Самарянина», ВООЗ та «Лікарі без кордонів».

«Ключова умова повноцінної роботи медичної галузі — це відновлення критичної інфраструктури, в першу чергу — електропостачання», — написав Синєгубов.

Каже, що в Ізюмі розгорнули мобільний госпіталь, який забезпечать медикаментами та обладнанням для проведення невідкладних хірургічних втручань.

Окреме питання — забезпечення звільнених територій кваліфікованими медичними кадрами. Наступне — якнайшвидше забезпечити відновлення роботи аптечної мережі та запуск програми «Доступні ліки».

Вже працюють аптеки в Балаклії, Барвінковому, Печенігах та Малинівці. Найближчим часом запрацюють аптеки в Ізюмі, Липцях, Вовчанську

Агентство Телевидения Новости