Харків додатково отримує 70 млн на ремонт ТЕЦ

В Україні виділили з резервного фонду державного бюджету 70 млн грн. Все для того, аби відбудувати ТЕЦ-3 комунального підприємства “Харківські теплові мережі”. Вона була пошкоджена через ворожі обстріли російської армії.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

“Таке рішення дасть можливість відновити теплопостачання для містян та забезпечити своєчасний початок та стале проходження майбутнього опалювального періоду”, – зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Через ворожі обстріли була зруйнована будівля котлотурбінного цеху та енергетичне обладнання, пошкоджені парові котли, виведено з ладу електричне обладнання трансформаторної підстанції.

Наразі для відбудови об’єкта вже розробили план ремонтно-відновлювальних робіт.

Агентство Телевидения Новости