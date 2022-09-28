Соцопитування показало, що найбільше розчарує українців після завершення війни
Найбільшим розчаруванням після завершення війни, більшість українців назвали відсутність покарання росії за вчинені злочини.
Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.
Опитані українці на питання «Що для вас стало би найбільшим розчаруванням після закінчення війни?» найчастіше відповідали «Непокараність росії за вчинені злочини» (65,8%).
Серед трьох варіантів відповіді, які можна було обрати, друге і третє місце посіли «Високий рівень корупції» (36,3%) та «Низький рівень життя, бідність» (34,6%).
Проблеми неповернення українців з-за кордону та переселення в Україну росіян та білорусів розчарувало би 24,7% та 19% відповідно.
Водночас, розчарування від непокарання росії за воєнні злочини, по-різному проявляється у вікових групах та регіонах.Зокрема, жителі західної та центральної України дещо частіше обирали цей варіант відповіді, ніж жителі південної та східної України: 68,6% і 67,7% проти 63,5% і 59,1%. Водночас молодь у віці 18-29 років значно частіше обирала цю відповідь (78,3%), ніж люди віком 70 і більше років (55,5%). Зменшення важливості цього питання зі зростанням віку помітне в усіх вікових групах.
«Натомість мешканці південної та східної України частіше зазначали про можливе розчарування низьким рівнем життя й бідністю (42,3% і 43,3%), ніж мешканці західної України (27,4%). У центральній Україні цю відповідь обрали 31,4% опитаних», – свідчать результати.
Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 22 червня по 19 липня 2022 року на замовлення CASE Україна. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2000 респондентів у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%.