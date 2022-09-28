Чи витримала медична реформа війну, попередні висновки?

На Харківщині постраждало 98% лікарень. Такі дані озвучені обласним департаментом охорони здоров’я. 40 медзакладів практично повністю зруйновані. Але при цьому медики, зокрема, цивільні медики, тримають свій фронт, надаючи допомогу й тим, хто потребує її й через обстріли, й через хвороби. Цивільні медики працюють як на лінії вогню, так і в окупації. Зокрема, це стало можливим й через медичну реформу, говорять в НСЗУ, хоча спочатку здавалось – система не витримає. Багатьом пацієнтам довелося або самотужки шукати засоби лікування, їхати в інші регіони заради діалізу, хіміотерапії, або самостійно шукати засоби лікування у місті. Зокрема ліки. Адже в перші дні зачинилися аптеки й навіть електроні рецепти, які були на руках, не можна було обміняти на ліки. Допомогли волонтери. Наприклад, найпотужніша харківська організація «Діа-дзен», яка допомагає хворим на діабет, відкрила реєстрацію потреб у своїх соціальних мережах – люди писали про потреби, волонтери не лише знаходили, але й привозили необхідне під обстрілами.

Надія, хвора на діабет

Сложно, очень сложно. Ну, хоть пропадай, в любом случає очень тяжкие виживати, ладно продукти, но главное болезнь на первому месте.

Олександр Горбаш, волонтер

Люди, яким потрібний інсулін, в чаті заповняють заявку, вони обробляються, потім скидують мені, я вже созваниваюсь находу что нужно, собираю и отвожу.

Саме через волонтерів спочатку отримували ліки люди, які мають хвороби щитовидної залози, та таблетовану хіміотерапію. Навіть після того, як аптеки відкрилися – достатньо ліків в них не було. Ситуацію вдалося стабілізувати до кінця квітня. А ось система сімейних лікарів спрацювала чітко, говорять в НСЗУ – внутрішні переселенці могли отримати допомогу по новому місцю реєстрації. Та навіть на окупованих територіях Харківщини медики продовжували працювати. Схема “гроші ходять за пацієнтом”, коли мед заклади фінансуються напряму, не залишили їх без ресурсів. Щодо прифронтових територій, їм чимала допомога прийшла й з гуманітарними вантажами.

Вікторія Мілютіна, керівниця Північного департаменту НСЗУ

Оплати за наданні послуги мед заклади отримують у повному обсязі, сума коштів, передбачена на медичні гарантії не зменшена, й щоб забезпечити безперебійне фінансування ми щомісяця сплачуємо фіксовану суму, незважаючи на фактично внесені записи в електрону систему. Жоден заклад не втратив фінансування.

Швидка допомога, лікарні на лінії фронту, де медики працюють під обстрілами, сімейні лікарі у зоні окупації, й навпаки, там, де вони зіткнулися з перенавантаженням через ВПО – все це обставини, які не враховували чиновники від медицини, коли реформували галузь. А вона витримала та витрИмує. Медичний фронт ще буде оцінений, але те, що реформа була своєчасною та правильною – вже можна сказати, впевнені фахівці.

Агентство Телевидения Новости