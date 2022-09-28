Обстріл Печенізької дамби призвів до скиду води, – міністр

Міністр охорони довкілля проінспектував стан Печенізької дамби, яку кілька днів поспіль обстрілювали рашисти

Про це під час поїздки до Харківської області розповів міністр охорони довкілля Руслан Стрілець, передає “Думка”.

“Кілька днів поспіль російська армія вела обстріл по гідровузлу Печенізького водосховища. Це призвело до неконтрольованого скиду води. Сьогодні рівень знизився, але ситуація контрольована”, – сказав міністр.

Він додав, що прийнято низку заходів, щоб забезпечити водну безпеку Харкова, але які саме не назвав з міркувань безпеки.

Агентство Телевидения Новости