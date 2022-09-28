Росія може кинути мобілізованих на напрямки Харкова та Одеси: наскільки це ефективно ﻿

Видання Bloomberg повідомляє, що росія нібито збирається після мобілізації серйозно просунутися вперед та захопити Харків і Одесу. Ці плани практично неможливо реалізувати, враховуючи, як росія використовує нових “мобіків”.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, вже дійсно була інформація, що певні нові “мобіки” з’явилися на Харківщині – один з них потрапив в полон до ЗСУ.

Мусієнко наголошує, що росія дуже своєрідно використовує ресурс мобілізованих. Аналітики очікували, що усі “мобіки” пройдуть відповідне кількатижневе навчання, а потім, ймовірно, замінятимуть інші підрозділи, які підуть на ротацію.

Але ні. Окупанти просто почали без підготовки та злагодження закидати це непідготовлене “гарматне м’ясо” на проблемні ділянки фронту. Це – абсолютно дика тактика. Адже такі бійці не сильно ефективні.

Думаю, зараз окупанти по черговості кидатимуть мобілізованих як “живий щит”, щоб вони закривали проблемні ділянки фронту. Потім вони спробують розконсервувати якусь зброю і кидатимуть нові підрозділи з важким озброєнням. Ефективність таких бійців вкрай низька. Як і мотивація, яка падатиме одразу після того, як багато хто гинутиме та здаватиметься в полон,– зазначив Мусієнко.

Мусієнко припускає, що хтось в кремлі дійсно мріє захопити Одесу. Але це всього лиш мрії. Регіон серйозно підкріплений засобами ППО та протикорабельними ракетними комплексами.

Крім того, ЗСУ тримає під вогневим контролем мости та переправи росіян на Херсонщині, звідки вонм могли б піти спершу на Миколаїв, а потім на Одесу. Як вони взагалі збираються просуватися вперед, не маючи можливості адекватно підвозити боєприпаси, снаряди, техніку – складно сказати. Це – дійсно дивна ідея.

З висадкою десанту теж все надзвичайно сумнівно. Адже усі такі кораблі будуть потоплені після “зустрічі” з протикорабельними ракетами.

Агентство Телевидения Новости