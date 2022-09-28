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​Усі організатори псевдореферендумів та “спостерігачі” ідентифіковані і будуть відповідати, – РНБО

​Усі організатори псевдореферендумів та “спостерігачі” ідентифіковані і будуть відповідати, – РНБО

Данілов наголосив, що тієї кількості громадян, які нібито взяли участь у голосуванні, на тимчасово окупованих територіях зараз просто немає.

Усі 32 організатори псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, а також так звані “спостерігачі” ідентифіковані і нестимуть відповідальність.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі “Радіо Свобода”, передає пресслужба РНБО.

Данілов звернув увагу, що тієї кількості громадян, які нібито взяли участь у цих псевдоплебісцитах, на тимчасово окупованих територіях зараз просто немає.

“Прокремлівські медіа зібрали масовку та зняли постановочне відео, розігруючи комедію про так звану «новоросію»”, – сказав секретар РНБО.

Агентство Телевидения Новости

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