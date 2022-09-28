Усі організатори псевдореферендумів та “спостерігачі” ідентифіковані і будуть відповідати, – РНБО
Данілов наголосив, що тієї кількості громадян, які нібито взяли участь у голосуванні, на тимчасово окупованих територіях зараз просто немає.
Усі 32 організатори псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, а також так звані “спостерігачі” ідентифіковані і нестимуть відповідальність.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі “Радіо Свобода”, передає пресслужба РНБО.
Данілов звернув увагу, що тієї кількості громадян, які нібито взяли участь у цих псевдоплебісцитах, на тимчасово окупованих територіях зараз просто немає.
“Прокремлівські медіа зібрали масовку та зняли постановочне відео, розігруючи комедію про так звану «новоросію»”, – сказав секретар РНБО.