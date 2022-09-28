В Харкові Jeep перекинув машину «швидкої»

Сьогодні вдень на перехресті проспекта Героїв Харкова з вулицею Морозова не розминулися Jeep Compas та машина швидкої допомоги Ford Tranzit, яка від удару перекинулася.

Автомобіль медиков рухався з увімкненими спецсигналами зі сторони вулиці Морозова, Jeep Compas їхав по проспекту Героїв Харкова, повідомили в ГУНП Харківської області.

44-річний медичний працівник та 50-річний водій Jeep Compas отримали травми різного ступеня тяжкості. Обставини з’ясовуються.

Агентство Телевидения Новости