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В Харкові Jeep перекинув машину «швидкої»

В Харкові Jeep перекинув машину «швидкої»

Сьогодні вдень на перехресті проспекта Героїв Харкова з вулицею Морозова не розминулися Jeep Compas та машина швидкої допомоги Ford Tranzit, яка від удару перекинулася.

Автомобіль медиков рухався з увімкненими спецсигналами зі сторони вулиці Морозова, Jeep Compas їхав по проспекту Героїв Харкова, повідомили в ГУНП Харківської області.

44-річний медичний працівник та 50-річний водій Jeep Compas отримали травми різного ступеня тяжкості. Обставини з’ясовуються.

Агентство Телевидения Новости

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