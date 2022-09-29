Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:56
Просмотров: 66

На Харківщині за добу 8 людей отримали поранення, один з них – підірвався на міні

На Харківщині за добу 8 людей отримали поранення, один з них – підірвався на міні

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрел мирного населения территорий прилегающих к линии столкновения и границы с РФ, повідомили в ХОВА

Так, в Купянском районе были обстреляны села Двуречная, Грушевка, Сеньково и Колодезное. В Харьковском – Стрелка и Красное. В Богодуховском – Сосновка. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

▪️По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями было госпитализировано 7 человек в Купянском районе. В Изюмском районе взорвался на мини и получил ранение 26-летний мужчина.

▪️На деоккупированных территориях продолжается разминирование. За время пиротехники ГСЧС обезвредили 586 взрывоопасных предметов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 