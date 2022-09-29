На Харківщині за добу 8 людей отримали поранення, один з них – підірвався на міні

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрел мирного населения территорий прилегающих к линии столкновения и границы с РФ, повідомили в ХОВА

Так, в Купянском районе были обстреляны села Двуречная, Грушевка, Сеньково и Колодезное. В Харьковском – Стрелка и Красное. В Богодуховском – Сосновка. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

▪️По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями было госпитализировано 7 человек в Купянском районе. В Изюмском районе взорвался на мини и получил ранение 26-летний мужчина.

▪️На деоккупированных территориях продолжается разминирование. За время пиротехники ГСЧС обезвредили 586 взрывоопасных предметов.

Агентство Телевидения Новости