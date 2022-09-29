“Україні потрібна важка зброя”: президентка Європарламенту закликала посилити допомогу Києву

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликала до подальшої підтримки України. За її словами, у війні з Росією нашій країні потрібне важке озброєння, зокрема танки.

Про це вона сказала, виступаючи на заході “Ніч європейських ідей” у Берліні, передає пресслужба глави Європарламенту. Мецола зазначила, що на Європу чекають непрості часи, коли доведеться боротися з інфляцією, політичною невизначеністю, дефіцитом продовольства та скороченням енергетичних ресурсів, тоді як ціни на електроенергію різко піднімаються.

З цими викликами Європа змушена боротися в контексті війни в Україні. Головне – бути здатним відповісти на реальну загрозу, спричинену російським вторгненням, зазначила політик.

Про це вона сказала, виступаючи на заході “Ніч європейських ідей” у Берліні, передає пресслужба глави Європарламенту. Мецола зазначила, що на Європу чекають непрості часи, коли доведеться боротися з інфляцією, політичною невизначеністю, дефіцитом продовольства та скороченням енергетичних ресурсів, тоді як ціни на електроенергію різко піднімаються.

З цими викликами Європа змушена боротися в контексті війни в Україні. Головне – бути здатним відповісти на реальну загрозу, спричинену російським вторгненням, зазначила політик.

Другий план – програма ленд-лізу, яка надасть Україні прямий доступ до оборонної промисловості Євросоюзу. Обидва плани не є досконалими, зазначила Мецола, “але нічого не робити – не варіант”.

Вона також закликала Європу об’єднати зусилля та перейти “від спеціальних рішень до справжнього союзу безпеки та оборони, який доповнює, а не конкурує з НАТО”.

Агентство Телевидения Новости