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Через обстріли горіли приватні будинки в Дворічній

Через обстріли горіли приватні будинки в Дворічній

Пожежа, що спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапились у смт. Дворічна Куп‘янського району області. Горіла приватна оселя на площі 30 кв.м. Силами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано.

Всего протягоб доби

здійснено 24 оперативних виїзди, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язаний з веденням бойових дій;

4 – на аварійно-рятувальні роботи;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

3 – інші виїзди.

Агентство Телевидения Новости

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