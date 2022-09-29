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Через обстріли горіли приватні будинки в Дворічній
Пожежа, що спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапились у смт. Дворічна Куп‘янського району області. Горіла приватна оселя на площі 30 кв.м. Силами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано.
Всего протягоб доби
здійснено 24 оперативних виїзди, з яких:
6 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язаний з веденням бойових дій;
4 – на аварійно-рятувальні роботи;
11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
3 – інші виїзди.