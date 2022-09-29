ДПА та ЗНО 2023: Міносвіти визначило предмети, які складатимуть школярі

Державну підсумкову атестацію проходитимуть учні 4,9 та 11 класів

Міністерство освіти визначило перелік предметів, з яких учні складатимуть Державну підсумкову атестацію (ДПА). Відповідний наказ МОН №808

У 2022/2023 році ДПА проходитимуть учні 4,9 та 11 класів. При цьому для випускників ДПА пройде у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

ДПА 2023 для учнів 4 класів: перелік предметів

українська мова;математика;мова національної меншини чи корінного народу (у класах із навчанням або вивченням відповідних мов; складання цього предмета можливе за заявою одного з батьків або опікунів і за рішенням педради).

Нагадаємо, відповідно до закону «Про освіту», ДПА у 4 класі проводиться виключно задля моніторингу якості освіти школи.

ДПА 2023 для учнів 9 класів: перелік предметів

українська мова;математика;один із цих предметів (за рішенням педради): для класів з українською мовою навчання, в яких не вивчається мова національної меншини або корінного народу: біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова, інформатика, історія України, основи правознавства, українська література, фізика, хімія; для класів з навчанням або вивченням мови національної меншини або корінного народу: біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова, інформатика, інтегрований курс «Література», історія України, мова національної меншини, мова корінного народу, основи правознавства, українська література, фізика, хімія.

ДПА 2023 (ЗНО 2023) для випускників 11 класів: перелік предметів

українська мова;математика;історія України або іноземна мова;один із предметів на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія;мова національної меншини або корінного народу (для класів з навчанням або вивченням мови національної меншини або корінного народу на підставі заяви одного з батьків або опікунів і за рішенням педради).

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